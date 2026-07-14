Отделение СФР в Калининграде оказало 500 тыс. услуг с начала года, 93% — в электронном виде

Подавляющая часть — 93% — оформлена в электронном виде. На различные меры соцподдержки направлено свыше 55 миллиардов рублей.
Самая многочисленная категория получателей — пенсионеры, их более 280 тысяч. С января этого года СФР установил региональную соцдоплату до прожиточного минимума пенсионера (16 776 рублей). Её получают 48 тысяч калининградцев. Также активно внедряется проактивное назначение пособий. Например, программа материнского капитала стала полностью цифровой — сертификаты оформлены для 1,8 тысячи семей.
Среди ключевых направлений работы — поддержка медработников (выплаты превысили 516 млн рублей), участников СВО, для которых обеспечено приоритетное назначение ЕДВ и технических средств реабилитации. Более 8 тысяч электронных сертификатов на ТСР выдано на сумму свыше 450 млн рублей. В июне запущена новая ежегодная семейная выплата для родителей двух и более детей — услугу получили более 7 тысяч человек на сумму свыше 195 млн рублей.
В регионе работают 21 клиентская служба, где можно получить полный перечень услуг СФР.