Отделение СФР в Калининграде оказало 500 тыс. услуг с начала года, 93% — в электронном виде

Среди ключевых направлений работы — поддержка медработников (выплаты превысили 516 млн рублей), участников СВО, для которых обеспечено приоритетное назначение ЕДВ и технических средств реабилитации. Более 8 тысяч электронных сертификатов на ТСР выдано на сумму свыше 450 млн рублей. В июне запущена новая ежегодная семейная выплата для родителей двух и более детей — услугу получили более 7 тысяч человек на сумму свыше 195 млн рублей.