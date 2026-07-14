В поселке Шушенское Красноярского края завершился фестиваль «Мир Сибири»

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» проходил с 9 по 12 июля в поселке Шушенское Красноярского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
География участников фестиваля раскинулась от Дагестана до Сахалина, от Колумбии до Китая. На разных площадках можно было встретить представителей Индии, Белоруссии, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана и других стран. В программу фестиваля вошли более 400 мероприятий. Например, впервые состоялись «старты карапузов» — праздник для детей, родителей, бабушек и дедушек.
В конкурсной программе фестиваля приняли участие 43 человека из 16 регионов страны. Артисты демонстрировали свои таланты на главной сцене, а мастера выставляли работы в музее-заповеднике «Шушенское». По итогам творческой борьбы эксперты определили призеров и победителей.
«Несмотря на все сложности, мы опять собрались на этой замечательной поляне. Десятки тысяч людей приехали сюда, погода нам благоволила. Я уверен, что каждый присутствующий здесь зарядился невероятным количеством энергии, которую будет нести с собой в течение всего года. Все мы с нетерпением ждем этот фестиваль, готовимся, едем, наслаждаемся, а потом еще долго будем вспоминать эти яркие моменты», — отметил первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.