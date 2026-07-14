В поселке Шушенское Красноярского края завершился фестиваль «Мир Сибири»

«Несмотря на все сложности, мы опять собрались на этой замечательной поляне. Десятки тысяч людей приехали сюда, погода нам благоволила. Я уверен, что каждый присутствующий здесь зарядился невероятным количеством энергии, которую будет нести с собой в течение всего года. Все мы с нетерпением ждем этот фестиваль, готовимся, едем, наслаждаемся, а потом еще долго будем вспоминать эти яркие моменты», — отметил первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.