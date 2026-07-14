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В Красноярске началась реконструкция Аллеи памяти на острове Татышев

В красноярском Татышев-парке приступили к обновлению мемориальной зоны, которая была создана в 1995 году для увековечивания памяти солдат, погибших при.

В красноярском Татышев-парке приступили к обновлению мемориальной зоны, которая была создана в 1995 году для увековечивания памяти солдат, погибших при исполнении воинского долга в мирное время. Реконструкция памятного пространства проводится по инициативе губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, отмечают в дирекции Татышев-парка. Первый этап работ включает благоустройство территории: обустройство дорожек и площадки, установку света и камер видеонаблюдения. Завершить этот этап планируют в сентябре текущего года. В 2027 году мемориал дополнят стелой и памятными табличками. В создании проекта благоустройства участвовали студенты-архитекторы Сибирского федерального университета, отметили в дирекции Татышев-парка. Они предложили пять концепций, из которых была выбрана лучшая для воплощения в жизнь.