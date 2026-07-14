Спустя 6 лет в Лесосибирске осудят двух иностранцев за дерзкий разбой

В Лесосибирске спустя шесть лет будут судить двоих граждан Казахстана за дерзкий разбой. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в мае 2020 года двое граждан Казахстана, работавших на лесоперерабатывающем предприятии в Лесосибирске, решили напасть на мастера ООО «Выбор», который регулярно перевозил наличные деньги для расчётов с работниками.
Они несколько дней готовились: изучили маршруты, подготовили автомобиль, пистолет, нож, хомуты и скотч. Детали плана обсуждали на казахском языке, надеясь, что их не поймут.
В день нападения злоумышленники инсценировали поломку машины на обочине. Когда проезжал Toyota Land Cruiser, попросили водителя помочь. Как только мужчина вышел, на него набросились. Угрожая пистолетом и ножом, заставили рассказать, где деньги, и похитили 500 тысяч рублей, банковскую карту и два телефона. Затем попытались снять деньги в банкомате, но не смогли. Связали потерпевшего, заклеили рот, поместили в багажник его же внедорожника и скрылись.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Благодаря совместной работе прокуратуры и полиции удалось получить новые доказательства и провести современные экспертизы, которые подтвердили причастность обвиняемых.
Им предъявлены обвинения в разбое, похищении человека и угоне автомобиля. Дело направлено в суд. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что арестован мужчина, напавший на 8-летнюю девочку в Красноярске в 2017 году.