Спустя 6 лет в Лесосибирске осудят двух иностранцев за дерзкий разбой

В день нападения злоумышленники инсценировали поломку машины на обочине. Когда проезжал Toyota Land Cruiser, попросили водителя помочь. Как только мужчина вышел, на него набросились. Угрожая пистолетом и ножом, заставили рассказать, где деньги, и похитили 500 тысяч рублей, банковскую карту и два телефона. Затем попытались снять деньги в банкомате, но не смогли. Связали потерпевшего, заклеили рот, поместили в багажник его же внедорожника и скрылись.