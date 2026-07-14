Контроль за кондиционерами в ростовских автобусах стал строже

В Ростове‑на‑Дону усилили контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте. Как сообщил глава городской администрации Александр Скрябин, по итогам прошлой недели специалисты выявили девять автобусов с неисправными системами кондиционирования.
К транспортным компаниям, обслуживающим соответствующие маршруты, применены меры воздействия — в соответствии с условиями заключённых контрактов.
За минувшую неделю диспетчеры обработали 856 заявок от пассажиров, 89 из них касались работы климатического оборудования. Все зафиксированные технические неисправности перевозчики обязаны устранить — на данный момент ведётся работа по их ликвидации.