В Ростовской области отразили воздушную атаку

ВОЛГОГРАД, 14 июл — РИА Новости. Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в двух районах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Только что отражена воздушная атака на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Неклиновском и Веселовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он своем канале на платформе «Макс».
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