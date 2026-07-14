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В Ростовской области отразили воздушную атаку

Слюсарь: в Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 14 июл — РИА Новости. Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в двух районах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Только что отражена воздушная атака на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Неклиновском и Веселовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он своем канале на платформе «Макс».

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