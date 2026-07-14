На День металлурга 2026 в Волгограде выступит Иракли

День металлурга в Волгограде в 2026 году ярко отметят 17 июля на площади Аттракционов на Спартановке. В программе праздничных мероприятий в Тракторозаводском районе — поздравление металлургов, дискотека и концерт приглашенной звезды. Выступать на День металлурга 2026 в Волгограде будет певец Иракли, известный хитами «Лондон-Париж», «Вова-чума», «Я с тобой» и не только.