Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На День металлурга 2026 в Волгограде выступит Иракли

Волгоград с Днем металлурга 17 июля 2026 поздравит Иракли.

Источник: Комсомольская правда

День металлурга в Волгограде в 2026 году ярко отметят 17 июля на площади Аттракционов на Спартановке. В программе праздничных мероприятий в Тракторозаводском районе — поздравление металлургов, дискотека и концерт приглашенной звезды. Выступать на День металлурга 2026 в Волгограде будет певец Иракли, известный хитами «Лондон-Париж», «Вова-чума», «Я с тобой» и не только.

Начнется праздник на День Металлурга в Волгограде на площади Аттракционов 17 июля 2026 года в 18.00. В программе — площадки фестиваля «Будущее здесь» от РУСАЛа, интерактивная программа «Чувства или код», поздравления, конкурсы, фотозона, концерт звезды вечера Иракли и дискотека с Dj Amata. Вход для всех свободный (6+).