Пермский край присоединился к Неделе профилактики инфекций, передающихся половым путём

В России с 13 по 19 июля проходит Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем. Это время, когда врачи и Минздрав особенно активно напоминают: ИППП касаются каждого, кто ведёт половую жизнь, и часто они годами живут в организме без всяких симптомов. Многие привыкли думать, что такие болезни — удел людей с беспорядочными связями, но на самом деле риск есть у любого. Даже в постоянных парах один из партнёров может оказаться носителем, заразившись когда-то давно и даже не подозревая об этом.