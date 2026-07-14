Красноярцам напомнили правила вывоза питомцев за границу

Одно из главных требований перед выездом за рубеж, вакцинация от бешенства. Чипировать животное нужно до прививки, а саму вакцинацию провести не раньше чем за 21 день до поездки. Для ряда стран, среди них государства ЕС, Швейцария, Турция, Китай, Южная Корея, Япония, Израиль, Тайвань и ОАЭ, дополнительно понадобится тест на антитела к бешенству.