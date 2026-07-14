Красноярцам напомнили правила вывоза питомцев за границу

В разгар сезона отпусков Россельхознадзор напомнил жителям Красноярского края правила вывоза домашних животных за границу.
Перед поездкой владельцам кошек и собак нужно заранее изучить ветеринарные требования страны, куда они направляются. В клинике питомца необходимо обработать от паразитов, чипировать и привить. Все отметки вносят в международный ветеринарный паспорт.
Одно из главных требований перед выездом за рубеж, вакцинация от бешенства. Чипировать животное нужно до прививки, а саму вакцинацию провести не раньше чем за 21 день до поездки. Для ряда стран, среди них государства ЕС, Швейцария, Турция, Китай, Южная Корея, Япония, Израиль, Тайвань и ОАЭ, дополнительно понадобится тест на антитела к бешенству.
Также владельцы могут заранее подать электронную заявку на оформление ветеринарного сертификата 5а. Он действует 90 дней и позволяет вернуться с животным в Россию.
С начала 2026 года из Красноярского края за границу вместе с хозяевами отправились 115 кошек и собак. Они побывали в Таиланде, Турции, Вьетнаме, на Кипре, в Италии и других странах.