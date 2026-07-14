Белую башню в Екатеринбурге закрыли для посетителей

В Екатеринбурге с 6 июля 2026 года закрыли для посетителей водонапорную башню на улице Бакинских Комиссаров, более известную как Белая башня. Экскурсии по памятнику были прекращены после того, как он официально перешел во владение ДОМ.РФ. Об этом рассказали в telegram-канале Белой башни.