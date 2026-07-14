Безопасно ли сейчас покупать арбузы и дыни в Казахстане, ответили в Минсельхозе

«Более безопасно употреблять бахчевые с конца июля по сентябрь. В этот период они созревают без каких-либо добавок, удобрений и различных стимуляторов роста. Поэтому, конечно, особенно детям, лучше сейчас воздержаться. Это мнение мое, как эксперта», — сказал Азат Султанов.