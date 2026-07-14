Безопасно ли сейчас покупать арбузы и дыни в Казахстане, ответили в Минсельхозе

Журналисты отметили, что употреблять в пищу арбузы и дыни может быть опасно из-за нитратов. Они поинтересовались, стоит ли сейчас покупать их или лучше дождаться августа и осени.
«Более безопасно употреблять бахчевые с конца июля по сентябрь. В этот период они созревают без каких-либо добавок, удобрений и различных стимуляторов роста. Поэтому, конечно, особенно детям, лучше сейчас воздержаться. Это мнение мое, как эксперта», — сказал Азат Султанов.
Между тем, по его словам, вся плодоовощная продукция, заходящая из других стран, проходит фитосанитарный контроль на отсутствие различных видов вредителей и болезней.
«С точки зрения фитосанитарного контроля мы считаем, что безопасно. Но остаточное количество химикатов может быть опасно для граждан, здесь мы уже совместно с СЭС работаем», — резюмировал спикер.