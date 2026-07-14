Соцпредприниматели Волгоградской области посетили творческую мастерскую

Участниками бизнес-визита в творческую мастерскую «Царицынская гостиная» стали девять социальных предпринимателей Волгоградской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Для гостей провели экскурсию по «Царицынской гостиной», рассказали об истории Царицына и организовали интерактивный блок, посвященный крестьянскому быту. Предприниматели не только увидели предметы старины, но и попробовали их в деле: нарубили капусту традиционной сечкой, освоили глажку белья с помощью рубеля, поносили воду на коромысле и чугунки ухватом. Завершилась встреча кулинарным мастер-классом, на котором каждый участник испек расстегаи по аутентичным рецептам.
«Мы ставили перед собой задачу не просто познакомить предпринимателей с историческим наследием региона, а дать им возможность через тактильный опыт прикоснуться к народным ремеслам. Такие практики развивают креативное мышление и нередко становятся точкой отсчета для новых бизнес-идей. Живое общение в неформальной обстановке помогает участникам найти партнеров и вдохновение для собственных социальных проектов», — подчеркнула руководитель центра инноваций социальной сферы Волгоградской области Алина Панфилова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.