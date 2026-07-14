Соцпредприниматели Волгоградской области посетили творческую мастерскую

Для гостей провели экскурсию по «Царицынской гостиной», рассказали об истории Царицына и организовали интерактивный блок, посвященный крестьянскому быту. Предприниматели не только увидели предметы старины, но и попробовали их в деле: нарубили капусту традиционной сечкой, освоили глажку белья с помощью рубеля, поносили воду на коромысле и чугунки ухватом. Завершилась встреча кулинарным мастер-классом, на котором каждый участник испек расстегаи по аутентичным рецептам.