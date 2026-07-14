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Мог забрести в лес: на юге Волгограда потеряли 68-летнего мужчину

В Красноармейском районе Волгограда разыскивают 68-летнего мужчину. По словам местных жителей, волгоградец ушёл.

В Красноармейском районе Волгограда разыскивают 68-летнего мужчину. По словам местных жителей, волгоградец ушёл в неизвестном направлении с поселка Конный двор.

— Около 21:30 13 июля соседи сообщили, что 68-летний мужчина находится в неадекватном состоянии, после чего он ушёл в неизвестном направлении. Проживает на острове Сарептском, рядом река и лес. С 02:00 ночи ведутся поиски, заявление в полицию подано, — сообщают авторы канала «Волгоград Красноармейский».

Из примет, которые известны: на вид мужчине 60−70 лет, рост 175−180 см.

Фото: Волгоград Красноармейский / МАКС.

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