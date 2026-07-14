Минпросвещения рассказало, как узнать правила зачисления в десятый класс

В министерстве отметили, что школы могут реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В этом случае школа вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления. Если ученик успешно прошел эти испытания, ему не может быть отказано в зачислении.