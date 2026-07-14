Садовод Воронович рассказал, почему лучше не косить триммером мокрую траву

После длительных дождей или в пасмурное утро, когда трава блестит от росы, многие владельцы дачных участков задумываются: можно ли стричь влажную траву с помощью триммера или газонокосилки? Ведь зелень растёт быстро, и не всегда есть возможность дождаться её высыхания. Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа используемого оборудования и погодных условий. Опытный садовод Борис Воронович в беседе с REGIONS поделился своими знаниями и предостерёг от возможных проблем.
Электрические триммеры.
Косить мокрую траву электрическим триммером крайне опасно. Вода, попадая на двигатель, может вызвать короткое замыкание или удар током. Даже если двигатель оборудован защитой от влаги, это не гарантирует полную безопасность. Даже при верхнем расположении двигателя капли воды могут проникнуть внутрь и создать угрозу для жизни.
Бензиновые триммеры.
Бензиновые триммеры менее подвержены воздействию влаги, но и они могут пострадать. Мокрая трава тяжелее сухой, она сбивается в комки, налипает на ножи и шпиндель, что приводит к повышенному износу двигателя и режущих элементов. Регулярная косьба мокрой травы сокращает срок службы бензинового триммера в 2−3 раза.
Чтобы минимизировать риски, Борис Воронович рекомендует давать двигателю отдых каждые 10−15 минут работы, переключая триммер на холостой ход на 30 секунд.
Косьба мокрой травы также негативно сказывается на состоянии газона. Мокрые стебли приминаются к земле, а не срезаются, что приводит к неровным, рваным срезам. В результате на газоне появляются проплешины, трава желтеет и засыхает.
Кроме того, мокрая трава не собирается в корзину газонокосилки, а разлетается тяжёлыми комками, усложняя уборку.
Если ждать, пока трава высохнет, нет возможности, Борис Воронович советует придерживаться нескольких правил:
1. Используйте только бензиновый триммер, но работайте недолго, давайте двигателю отдых и тщательно очищайте инструмент после косьбы..
2. Косите на максимальной высоте, не укорачивайте траву слишком сильно.
3. Избегайте косьбы во время дождя, косите только после него, когда трава влажная, но дождь уже прекратился.