Нижегородский общественный транспорт плохо отображается на онлайн-картах 14 июля

Общественный транспорт Нижнего Новгорода вновь отображается на онлайн-картах со сбоями 14 июля. Об этом предупредили в ЦРТС.
Проблема связана с работой каналов передачи навигационных данных. Пассажиров просят учитывать это обстоятельство при планировании поездки.
Также нижегородцы жалуются на нестабильный мобильный интернет. По их словам, уже четыре дня без подключения к Wi-Fi они могут воспользоваться только сервисами из белого списка. При этом последний раз режимы беспилотной и ракетной опасности вводились в регионе 8 и 4 июля соответственно.
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