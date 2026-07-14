Почти 150 вылетов совершила санавиация Нижегородской области за полгода

Санитарная авиация Нижегородской области с января по июнь 2026 года выполнила почти 150 вылетов и эвакуировала более 130 пациентов в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.
Среди спасенных оказались около 20 детей, в том числе трое младенцев в возрасте до одного года. Эвакуация пациентов осуществляется на вертолете «Ансат», оснащенном реанимационным оборудованием, включая аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и системы для введения лекарственных препаратов. Чаще всего санитарную авиацию привлекали для помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения — на них пришлось 59% всех вылетов.
Как рассказал главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, за восемь лет работы службы выполнено около 2,6 тысячи вылетов и эвакуировано порядка 2,4 тысячи пациентов, среди которых почти 270 детей. В 2026 году наиболее часто вертолеты направлялись в Урень, Шахунью, Арзамас и Починки, при этом санитарная авиация обслуживает все районы региона и при необходимости выполняет рейсы за пределы области.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла четвертое место в России по числу ДТП.