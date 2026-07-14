Почти 150 вылетов совершила санавиация Нижегородской области за полгода

Как рассказал главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, за восемь лет работы службы выполнено около 2,6 тысячи вылетов и эвакуировано порядка 2,4 тысячи пациентов, среди которых почти 270 детей. В 2026 году наиболее часто вертолеты направлялись в Урень, Шахунью, Арзамас и Починки, при этом санитарная авиация обслуживает все районы региона и при необходимости выполняет рейсы за пределы области.