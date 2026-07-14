Ozon запустит в Воронеже логистический центр за 5,3 млрд рублей

В фирме уточнили, что развитие логистической инфраструктуры Ozon в Воронежской области связано с ростом спроса. По итогам первого полугодия 2026-го количество онлайн-заказов на цифровой платформе в регионе выросло на 95% по сравнению с 2025-м (год к году). При этом на каждого покупателя приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее.