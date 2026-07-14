Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГЖД и подрядчика оштрафовали на 1, 1 млн рублей за ненадлежащую уборку платформ

Виновных привлекли к административной ответственности.

Источник: Живем в Нижнем

Ненадлежащая уборка платформ этой зимой обернулась крупным штрафом для руководителей Горьковской дирекции пассажирских обустройств и подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

По контракту с РЖД организация обязалась очищать платформы и подходы к ним от снега и наледи. Как установили в надзорном ведомстве, должным образом пункты соглашения выполнены не были.

Прокуратура внесла представления руководителям Горьковской дирекции пассажирских обустройств и подрядной организации, а также потребовала принять меры по недопущению таких нарушений.

По материалам ведомства Роспотребнадзор привлек должностных и юридических лиц к административной ответственности, назначив им штрафы на сумму более 1,1 млн рублей.

Ранее мы писали, что колхоз получил предписание за свалку и сорняки на участке в Пильнинском округе.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше