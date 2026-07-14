ГЖД и подрядчика оштрафовали на 1, 1 млн рублей за ненадлежащую уборку платформ

Ненадлежащая уборка платформ этой зимой обернулась крупным штрафом для руководителей Горьковской дирекции пассажирских обустройств и подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
По контракту с РЖД организация обязалась очищать платформы и подходы к ним от снега и наледи. Как установили в надзорном ведомстве, должным образом пункты соглашения выполнены не были.
Прокуратура внесла представления руководителям Горьковской дирекции пассажирских обустройств и подрядной организации, а также потребовала принять меры по недопущению таких нарушений.
По материалам ведомства Роспотребнадзор привлек должностных и юридических лиц к административной ответственности, назначив им штрафы на сумму более 1,1 млн рублей.
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