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Команда Красноярского края вышла в финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». За победу боролись 20 команд из десяти регионов Сибирского федерального округа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». За победу боролись 20 команд из десяти регионов Сибирского федерального округа.

На протяжении шести дней 200 участников в возрасте от 11 до 13 лет и от 18 до 23 лет соревновались в военно-прикладных дисциплинах. Они демонстрировали навыки тактической медицины, огневой и тактической подготовки, инженерного дела, радиационной, химической и биологической защиты, выживания в экстремальных условиях, а также выполняли задания по военно-учетным специальностям.

В средней возрастной категории второе место занял отряд «Звезда БСШ» из Красноярского края. Победителем стал отряд «Барс Воин» из Кемеровской области — Кузбасса, третье место заняла команда «БригаТОПчики» из Алтайского края.

В специальной категории первое место завоевал отряд «Экипаж НТЭТ ВОИН» из Кемеровской области — Кузбасса, вторым стал отряд «ВОИН 2025» из Алтайского края, третьим — команда «ОАТК» из Омской области.

Сильнейшие команды представят Сибирский федеральный округ в финале «Зарницы 2.0», который пройдет в сентябре в Волгограде. От Красноярского края в решающем этапе выступят команды «Звезда БСШ» из Эвенкийского округа в средней и старшей возрастных категориях.

В краевом правительстве сообщают, что помимо соревнований, для участников организовали экскурсионную и воспитательную программу с посещением знаковых мест Красноярска, а также встречу с начальником Главного штаба «ЮНАРМИИ» Владиславом Головиным и заместителем председателя правления «Движения первых» Ксенией Яновой.

«Зарница 2.0» реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».