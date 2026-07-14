Команда Красноярского края вышла в финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

На протяжении шести дней 200 участников в возрасте от 11 до 13 лет и от 18 до 23 лет соревновались в военно-прикладных дисциплинах. Они демонстрировали навыки тактической медицины, огневой и тактической подготовки, инженерного дела, радиационной, химической и биологической защиты, выживания в экстремальных условиях, а также выполняли задания по военно-учетным специальностям.