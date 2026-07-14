У памятника Маяковскому в Красноярске устроят поэтический вечер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июля в Красноярске пройдет фестиваль «Гунтарь, Бунтарь!», посвященный творчеству Владимира Маяковского. Встреча начнется в 16:00 у памятника поэту возле остановки «ТЮЗ» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».
В программе — чтение произведений Маяковского и собственных стихов, свободный микрофон и обсуждение поэзии. Присоединиться к вечеру смогут также слушатели.
Для выступления необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (903) 986−65−01.
16+