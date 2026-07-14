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У памятника Маяковскому в Красноярске устроят поэтический вечер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июля в Красноярске пройдет фестиваль «Гунтарь, Бунтарь!», посвященный творчеству Владимира Маяковского. Встреча начнется в 16:00 у памятника поэту возле остановки «ТЮЗ» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июля в Красноярске пройдет фестиваль «Гунтарь, Бунтарь!», посвященный творчеству Владимира Маяковского. Встреча начнется в 16:00 у памятника поэту возле остановки «ТЮЗ» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

В программе — чтение произведений Маяковского и собственных стихов, свободный микрофон и обсуждение поэзии. Присоединиться к вечеру смогут также слушатели.

Для выступления необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (903) 986−65−01.

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