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ВККС утвердила кандидата на должность судьи Верховного суда

ВККС утвердила кандидатуру Бессчасной на должность судьи Верховного суда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала в коллегию по административным делам Верховного суда России Любовь Бессчасную, ранее работавшую в арбитражном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВККС.

«ВККС рекомендовала на должность судьи Верховного суда Российской Федерации в коллегию по административным делам Бессчасную Любовь Анатольевну», — сказала собеседница агентства.

Бесчастная обладает более чем 30-летним юридическим стажем, в должности судьи проработала 22 года. Имеет первый квалификационный класс судьи. Является кандидатом юридических наук.

Год назад она ушла в отставку из Пятого арбитражного апелляционного суда.