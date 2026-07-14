ВККС утвердила кандидата на должность судьи Верховного суда

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала в коллегию по административным делам Верховного суда России Любовь Бессчасную, ранее работавшую в арбитражном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВККС.
«ВККС рекомендовала на должность судьи Верховного суда Российской Федерации в коллегию по административным делам Бессчасную Любовь Анатольевну», — сказала собеседница агентства.
Бесчастная обладает более чем 30-летним юридическим стажем, в должности судьи проработала 22 года. Имеет первый квалификационный класс судьи. Является кандидатом юридических наук.
Год назад она ушла в отставку из Пятого арбитражного апелляционного суда.