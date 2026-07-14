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В Орле сотрудники МЧС провели урок безопасности в детском лагере

Ребята узнали о работе пожарных, спасателей и инспекторов кинологической службы.

Источник: Национальные проекты России

Сотрудники МЧС организовали урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Орловчанка» по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации города Орла.

В ходе встречи ребята познакомились со спецификой работы пожарных, спасателей, инспекторов государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и кинологической службы. Инспектор государственного пожарного надзора рассказал детям, как действовать в случае возникновения пожара. Они познакомились с пожарно-спасательной техникой и оборудованием, а также приняли участие в мастер-классе по использованию огнетушителя.

Инспектор ГИМС напомнил школьникам о правилах безопасного поведения на воде, соблюдение которых поможет сделать летний отдых безопасным. Кинолог продемонстрировал элементы дрессировки поисково-спасательной собаки по кличке Катана, а спасатели показали гидравлический и аварийно-спасательный инструмент, который используется при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пожарные-добровольцы провели для детей конкурс рисунков на асфальте.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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