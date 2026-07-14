В Волгограде водитель «Шкоды» сбил парня на электровелосипеде

По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем «Шкоды Октавии» выезжал с прилегающей территории. Это произошло напротив дома № 85 по проспекту Жукова. В этот момент водитель не заметил 25-летнего парня, который передвигался на электровелосипеде, и сбил его.