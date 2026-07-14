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В Волгограде водитель «Шкоды» сбил парня на электровелосипеде

В Волгоградской области 25-летний велосипедист попал в больницу после наезда во дворе.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадал парень на электровелосипеде. Авария случилась вечером 13 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем «Шкоды Октавии» выезжал с прилегающей территории. Это произошло напротив дома № 85 по проспекту Жукова. В этот момент водитель не заметил 25-летнего парня, который передвигался на электровелосипеде, и сбил его.

От удара велосипедист получил травмы. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.