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Жителя Кузбасса записали в преступники из-за прогулок у дома

Кемеровчанин спокойно стоял у подъезда, а его записали в преступники.

Источник: Комсомольская правда

В Кемерове мужчину заподозрили в преступлении из-за прогулок около дома. Как сообщил сайт VSE42.Ru, тревогу в социальных сетях забили жители Ленинского района.

Они писали, что около их подъезда несколько дней подряд «крутился один и тот же мужчина», который, по словам горожан, выглядел подозрительно. В МВД начали проверку.

Полицейские нашли прохожего — им оказался 40-летний кемеровчанин. Он рассказал сотрудникам, что периодически приходит в гости к своей знакомой.

«Так как ключей от подъезда и квартиры у него нет, он ожидает ее около дома», — добавила пресс-служба ведомства.

Женщину опросили — она подтвердила слова горожанина. Таким образом, информация о противоправных действиях не подтвердилась.