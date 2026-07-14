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В Казани ограничат движение транспорта по ул.2-й Юго-Западной

Это связано с ремонтом тепловых сетей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице РТ введут ограничения движения для автомобилистов и пешеходов по ул.2-й Юго-Западной. Причиной стал ремонт тепловых сетей.

Так, с 14 июля по 31 августа перекроют местный проезд и тротуар по ул.2-й Юго-Западной, в районе дома № 101 по ул. Декабристов.

С 24 июля до 27 июля полностью перекроют проезжую часть по ул.2-Юго-Западной, в районе дома № 101 по ул. Декабристов, сообщает комитет внешнего благоустройства.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.