В Казани ограничат движение транспорта по ул.2-й Юго-Западной

В столице РТ введут ограничения движения для автомобилистов и пешеходов по ул.2-й Юго-Западной. Причиной стал ремонт тепловых сетей.
Так, с 14 июля по 31 августа перекроют местный проезд и тротуар по ул.2-й Юго-Западной, в районе дома № 101 по ул. Декабристов.
С 24 июля до 27 июля полностью перекроют проезжую часть по ул.2-Юго-Западной, в районе дома № 101 по ул. Декабристов, сообщает комитет внешнего благоустройства.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.