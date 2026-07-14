Ценами на нижегородских АЗС заинтересовались в ФАС

Признаки нарушения закона о защите конкуренции выявило Нижегородское УФАС в действиях индивидуального предпринимателя, работающего под коммерческим обозначением ESCO. Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.
В ходе мониторинга специалисты установили рост розничных цен на бензины АИ-92 и АИ-95 на заправках сети. По мнению антимонопольного органа, это может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен и приводить к ущемлению интересов потребителей путем навязывания им невыгодных условий договора. В связи с этим предпринимателю было выдано предупреждение о необходимости прекратить действия с признаками нарушения законодательства о защите конкуренции.
Антимонопольная служба призвала участников рынка соблюдать принципы ответственного ценообразования и не допускать необоснованного роста стоимости топлива в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области систему «чет‑нечет» ввели только на трёх сетях АЗС.