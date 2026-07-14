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Нижегородских железнодорожников оштрафовали за неубранные от снега платформы

Роспотребнадзор по материалам Нижегородской транспортной прокуратуры оштрафовал на 1,1 млн руб. ответственных за уборку железнодорожных платформ от снега и наледи зимой 2026 года. Ранее прокуратура внесла представления по этому поводу руководителям Горьковской дирекции пассажирских обустройств — подразделения РЖД, сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор по материалам Нижегородской транспортной прокуратуры оштрафовал на 1,1 млн руб. ответственных за уборку железнодорожных платформ от снега и наледи зимой 2026 года. Ранее прокуратура внесла представления по этому поводу руководителям Горьковской дирекции пассажирских обустройств — подразделения РЖД, сообщили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что РЖД заключили договор подряда на зимнюю уборку платформ с коммерческой организацией, которая не выполняла свои обязательства в полном объеме. Это нарушило права пассажиров на получение качественных услуг.

По итогам проверки руководству дирекции и подрядной организации внесли представления, а Роспотребнадзор привлек их к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов, и нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации транспортных сооружений.

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