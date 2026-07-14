Имущество птицефабрики «Белокалитвинская» выставили на аукцион за 746 млн рублей

В реестр требований кредиторов предприятия включен ряд организаций. Так, компания «Старлюкс» претендует на взыскание задолженности в размере 5,6 млн руб. В июле 2026 года в реестр также включили требования еще двух кредиторов. ООО «Колос» заявило о задолженности на 7,1 млн руб., ООО «Волгохимстрой» предъявило требования на 137 тыс. руб. Кроме того, ООО «Альфавет» заявило требования на 2,7 млн руб., основанием послужило решение Арбитражного суда Ростовской области. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что конкурсный управляющий Кирилл Коваленко уведомил о получении требований еще пяти кредиторов обанкротившегося АО «Птицефабрика Белокалитвинская» на 85,2 млн руб.