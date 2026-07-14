Телетрапы в пермском аэропорту запустят осенью 2026 года

Телетрапы в Пермском аэропорту планируют запустить уже в начале осени, рассказал рассказал министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков в эфире радио «Комсомольская правда — Пермь».
На объекте укладывают асфальт на дорожках, монтируют освещение и ограждение, строят насосную станцию. Работы ведут пермские подрядчики. По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, краевые власти не являются заказчиками — это зона ответственности федерального центра. Однако регион держит ход строительства на контроле.
Телетрапы полностью готовы к эксплуатации, технические осмотры проводят регулярно. Параллельно строят рулёжные дорожки — все элементы планируют запустить одновременно. Основная задача — сдать объект в сентябре.
Вешняков отметил, что хотелось бы закончить работы в начале осени, чтобы порадовать жителей региона.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в аэропорту Большое Савино пассажиропоток вырос почти на 75%. Специалисты отмечают, что рост трафика связан с увеличением частоты вылетов в Турцию и Египет.