Телетрапы в пермском аэропорту запустят осенью 2026 года

На объекте укладывают асфальт на дорожках, монтируют освещение и ограждение, строят насосную станцию. Работы ведут пермские подрядчики. По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, краевые власти не являются заказчиками — это зона ответственности федерального центра. Однако регион держит ход строительства на контроле.