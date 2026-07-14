Владельца сети АЗС ESCO могут наказать за необоснованно высокие цены

Признаки нарушения Закона о защите конкуренции содержатся в действиях индивидуального предпринимателя (АЗС под коммерческим обозначением «ESCO»), сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области.
Антимонопольщики выявили рост цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95, реализуемые на АЗС «ESCO». По их мнению, они экономически не обоснованы.
«Это приводит к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей путем навязывания им условий договора, невыгодных для них», — отмечается в сообщении.
Нижегородское УФАС России выдало участнику рынка предупреждение.
Добавим, что индивидуальный предприниматель также продает по франшизе бензин и дизельное топливо на АЗС под коммерческим брендом «Газпромнефть».
«Нижегородское УФАС России обращает внимание хозяйствующих субъектов на необходимость соблюдать принципы ответственного ценообразования при реализации автомобильных бензинов и дизтоплива в Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Ранее была опубликована актуальная информация о работе АЗС в Нижегородской области.