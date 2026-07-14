Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельца сети АЗС ESCO могут наказать за необоснованно высокие цены

Нижегородское УФАС предупредило предпринимателя.

Источник: Время

Признаки нарушения Закона о защите конкуренции содержатся в действиях индивидуального предпринимателя (АЗС под коммерческим обозначением «ESCO»), сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе Управления Федеральной ​антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области.

Антимонопольщики выявили рост цен на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95, реализуемые на АЗС «ESCO». По их мнению, они экономически не обоснованы.

«Это приводит к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей путем навязывания им условий договора, невыгодных для них», — отмечается в сообщении.

Нижегородское УФАС России выдало участнику рынка предупреждение.

Добавим, что индивидуальный предприниматель также продает по франшизе бензин и дизельное топливо на АЗС под коммерческим брендом «Газпромнефть».

«Нижегородское УФАС России обращает внимание хозяйствующих субъектов на необходимость соблюдать принципы ответственного ценообразования при реализации автомобильных бензинов и дизтоплива в Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Ранее была опубликована актуальная информация о работе АЗС в Нижегородской области.