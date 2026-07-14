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На «Красноярских Столбах» туристы устроили пикник с горелкой прямо у скалы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» посетители устроили импровизированную кухню у Львиных ворот. Инцидент произошел 11 июля рядом с «Камнем желания».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» посетители устроили импровизированную кухню у Львиных ворот. Инцидент произошел 11 июля рядом с «Камнем желания».

Как рассказали в администрации парка, туристы готовили оладьи на газовой горелке. Масло и тесто попадали на камень и мох, который растет на скалах очень медленно. На замечания других посетителей компания сначала не реагировала. Убрать за собой отдыхающие согласились только после того, как им напомнили о возможном штрафе за нарушение правил и начали делать фото.

В нацпарке напомнили, что разводить стоянки и повреждать растительность на территории запрещено. Кроме того, в Красноярском крае сейчас действует режим ЧС в лесах, поэтому использование открытого огня и подобных приспособлений ограничено.

Посетителей просят бережно относиться к природе и сообщать о подобных нарушениях сотрудникам национального парка.