На «Красноярских Столбах» туристы устроили пикник с горелкой прямо у скалы

Как рассказали в администрации парка, туристы готовили оладьи на газовой горелке. Масло и тесто попадали на камень и мох, который растет на скалах очень медленно. На замечания других посетителей компания сначала не реагировала. Убрать за собой отдыхающие согласились только после того, как им напомнили о возможном штрафе за нарушение правил и начали делать фото.