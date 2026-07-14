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За повторное вождение в пьяном виде у жителя Гвардейска конфисковали Peugeot

Полиция остановила водителя 23 февраля.

Источник: Клопс.ru

Житель Гвардейска лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 23 февраля 2026 года 53-летний мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции за езду в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

Выяснилось, что раньше он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. В результате против него было возбуждено уголовное дело.

Решением суда злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Ему назначили 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Автомобиль Peugeot, которым осуждённый управлял в нетрезвом виде, конфискован в собственность государства.

В Калининграде у пьяного водителя судебные приставы конфисковали автомобиль и передали его в Минобороны.

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