Красноярский педофил арестован за преступление девятилетней давности

В Красноярске арестован мужчина, которого обвиняют в совершении в 2017 году преступления против половой неприкосновенности 8-летней девочки. Действия сексуального характера обвиняемый совершил в подъезде жилого дома в августе 2017 года в Октябрьском районе Красноярска. Преступник скрылся, но пострадавшая его запомнила и составила подробный фоторобот. К тому же злоумышленник попал на камеры наблюдения. Девять лет назад раскрыть преступление так и не удалось, но работа по установлению личности педофила в региональном главке СК РФ продолжалась. В 2026 году при взаимодействии с краевой полицией удалось найти женщину, которая увидела в фотороботе сходство со своим знакомым. Получив видеоизображение этого человека, эксперты сравнили его с записями 2017 года и подтвердили, что в обоих случаях зафиксировано одно и то же лицо. Важным доказательством явилось и то, что, несмотря на прошедшее время, опознать преступника смогла потерпевшая. После большой предварительной работы правоохранители задержали 61-летнего жителя Красноярска, ранее судимого за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ходе обыска в жилище задержанного изъята кофта, в которой он находился в момент совершения преступления. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в инкриминируемом преступлении, — сообщают в региональном главке СК РФ.