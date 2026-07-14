Волгоградцы «проели» за пять месяцев в столовых и кафе 26,7 млрд рублей

Из всех общепитов на долю малого бизнеса и самозанятых приходится 68,0% оборота — 18,2 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса скромнее — 8,5 млрд рублей или 32,0%. То есть, питаться жители региона предпочитают не в элитных ресторанах, а в блинных и котлетных.