Волгоградцы «проели» за пять месяцев в столовых и кафе 26,7 млрд рублей

Волгоградстат отчитался об обороте общественного питания в регионе за пять первых месяцев 2026 года. По данным ведомства, с января по май жители региона «проели» в кафе, столовых и ресторанах 26,7 млрд рублей.
«Это на 19,2% больше, чем за соответствующий период 2025 года в сопоставимой оценке», — уточняют статистики. Однако, с учетом роста цен, картина может выглядеть иначе.
Из всех общепитов на долю малого бизнеса и самозанятых приходится 68,0% оборота — 18,2 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса скромнее — 8,5 млрд рублей или 32,0%. То есть, питаться жители региона предпочитают не в элитных ресторанах, а в блинных и котлетных.
Доля Волгоградской области в общем обороте общепита Южного федерального округа составляет 13,5%.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что вклад волгоградских ИП в общую выручку российских предпринимателей составляет 1,2%.