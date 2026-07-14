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В России спрос на услуги шашлычников вырос на 83%

В России резко вырос спрос на услуги шашлычников и выездных поваров. В июне 2026 года он увеличился на 83% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В России резко вырос спрос на услуги шашлычников и выездных поваров. В июне 2026 года он увеличился на 83% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Авито услуги».

Речь идет о полном делегировании приготовления шашлыка. Специалисты сами закупают мясо, маринуют его и жарят на месте. При этом предложение таких услуг выросло только на 21%. Средняя стоимость услуги по России составляет 5 тыс. рублей.

Сильнее всего спрос вырос в Ленинградской области, более чем в 5 раз. В Краснодарском крае такие услуги стали искать в 4 раза чаще, в Свердловской области в 3,5 раза. Также россияне стали чаще арендовать зоны отдыха с мангалами, скамейками и столами. Спрос на такие площадки в июне вырос на 29%, а число объявлений увеличилось на 34%. Средняя стоимость аренды по стране составила 3 тыс. рублей.

Больше всего запросов на аренду зон отдыха приходится на Москву, Краснодар и Санкт-Петербург. В регионах заметнее всего спрос вырос в Ставропольском крае, Саратовской области и Мордовии.