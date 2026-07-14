В России спрос на услуги шашлычников вырос на 83%

Сильнее всего спрос вырос в Ленинградской области, более чем в 5 раз. В Краснодарском крае такие услуги стали искать в 4 раза чаще, в Свердловской области в 3,5 раза. Также россияне стали чаще арендовать зоны отдыха с мангалами, скамейками и столами. Спрос на такие площадки в июне вырос на 29%, а число объявлений увеличилось на 34%. Средняя стоимость аренды по стране составила 3 тыс. рублей.