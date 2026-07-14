В Ивановской области доступно более 800 предложений по целевому обучению

Свыше 800 предложений о целевом обучении разместили работодатели Ивановской области на портале «Работа России», который функционирует по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном комитете по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
Большинство заявок по целевому обучению поступили от образовательных и медицинских организаций, а также сферы промышленности. Заключить договор абитуриенты могут также с другими организациями и предприятиями реального сектора экономики. В Ивановской области востребованными остаются рабочие профессии, а еще нужны врачи, учителя, технологи, юристы, агрономы, ветеринары и зоотехники.
«Целевое обучение — это возможность для абитуриентов бесплатно получить профессию в вузе или колледже. После окончания обучения будущим студентам будет гарантировано трудоустройство на предприятие работодателя. А для работодателя это возможность подготовить кадры под конкретные задачи», — отметила директор кадрового центра «Работа России» Ивановской области Юлия Устинова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.