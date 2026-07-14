МВД Беларуси предупредило об ответственности за распитие безалкогольного пива

Первый замначальника Минского городского управления Департамента охраны Министерства внутренних дел Александр Морозов предупредил белорусов об ответственности за распитие безалкогольного пива в общественных местах, в том числе и на пляжах. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
— Предусмотрена ответственность за распитие пива как такового. Законодатель не разделяет его на слабоалкогольное, безалкогольное или пиво в принципе, — заявил Морозов.
Как поясняет первый замначальника, даже в безалкогольном пиве есть некоторая концентрация этилового спирта. И после употребления подобного напитка в зависимости от организма и объема выпитого может наступить алкогольное опьянение.
— Безалкогольное пиво в том числе запрещено для распития в местах массового отдыха белорусов, — заявил представитель ведомства.
Напомним, что в Беларуси за распитие алкогольных напитков в общественных местах предусматривается штраф до восьми базовых величин, или до 360 рублей (в июле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
Тем временем белорусский адвокат сказала, можно ли выкладывать видео нарушений в интернет.
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