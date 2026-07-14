Ученый Абрамов: смородина крондаль и йохилина могут давать до 10 кг ягод с куста

«Сравнительных исследований пользы отдельных сортов друг с другом пока немного, большинство научных данных получено для черной смородины и других представителей рода Ribes. По составу витаминов и антиоксидантов гибриды могут быть близки, а основные различия между ними сегодня изучены преимущественно с точки зрения агрономических характеристик. Рекст — сорт российской селекции, компактный, с хорошей адаптацией к отечественным условиям выращивания. ЕМБ отличается крупными ягодами и хорошей устойчивостью к ряду неблагоприятных факторов выращивания. Крома ценится за особенности роста и позднее цветение, которое может снижать риск повреждения цветков весенними возвратными заморозками. Крондаль и йохилина отличаются крупными ягодами и высокой потенциальной урожайностью; при благоприятных условиях отдельные формы могут давать до 10 килограммов с куста», — объяснил Абрамов.