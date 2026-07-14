Паром «Амбал» вернулся на линию между Усть-Лугой и Балтийском после ремонта

Железнодорожный паром «Амбал» завершил плановый ремонт и вновь вышел на линию «Усть-Луга — Балтийск». Об этом сообщила компания «Оборонлогистика» в своем телеграм-канале.
По данным оператора, судно возобновило работу 13 июля. Ремонт проводился в доке судоремонтного завода в рамках очередного освидетельствования под контролем инспекторов Российского морского регистра судоходства.
В ходе работ специалисты выполнили дефектовку всех узлов и механизмов, отремонтировали силовую установку и главные двигатели, винторулевой комплекс, балластную систему и систему железнодорожной погрузки и выгрузки. Кроме того, был окрашен корпус судна.
Паром «Амбал» обеспечивает перевозку грузов между основной территорией России и Калининградской областью. По информации оператора, основную часть перевозимых грузов составляют горюче-смазочные материалы, продукты питания, строительная техника и товары первой необходимости.
Напомним, «Амбал» был выведен с линии на плановый ремонт 1 мая. Тогда в «Оборонлогистике» сообщали, что работы могут занять около двух месяцев. Судно, построенное в 1990 году, предназначено для перевозки железнодорожных вагонов и накатной техники и обычно выполняет до шести кругорейсов в месяц. Последний плановый ремонт паром проходил в 2024 году.