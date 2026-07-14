Паром «Амбал» вернулся на линию между Усть-Лугой и Балтийском после ремонта

Напомним, «Амбал» был выведен с линии на плановый ремонт 1 мая. Тогда в «Оборонлогистике» сообщали, что работы могут занять около двух месяцев. Судно, построенное в 1990 году, предназначено для перевозки железнодорожных вагонов и накатной техники и обычно выполняет до шести кругорейсов в месяц. Последний плановый ремонт паром проходил в 2024 году.