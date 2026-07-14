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Сотрудники УФСБ пресекли деятельность нарколаборатории в Нытве

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Нытвенском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Нытвенском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены жители Перми, организовавшие в одном из домов Нытвы кустарное производство сильнодействующего наркотика. В ходе обыска из незаконного оборота изъято более полутора килограммов мефедрона. Подозреваемые задержаны. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).