Сотрудники УФСБ пресекли деятельность нарколаборатории в Нытве

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены жители Перми, организовавшие в одном из домов Нытвы кустарное производство сильнодействующего наркотика. В ходе обыска из незаконного оборота изъято более полутора килограммов мефедрона. Подозреваемые задержаны. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).