Суперкубок в Нижнем Новгороде: программа, скандал с билетами и прогнозы

Трофи-тур стартует уже в среду, 15 июля. В этот день в аэропорту имени Чкалова пройдет торжественная встреча трофея Суперкубка. 16 июля главный приз побывает в Семенове и прокатится по Волге на теплоходе. 17 июля трофей посетит завод «Красное Сормово». В тот же день запланирован паблик-ток в амфитеатре парка 800-летия Нижнего Новгорода и прогулка амбассадоров РФС (легенд российского футбола Дениса Глушакова, Романа Широкова, Юрия Жиркова, Алексея Игонина и Ари) по центру города.