Суперкубок в Нижнем Новгороде: программа, скандал с билетами и прогнозы

18 июля Нижний Новгород станет центром российского футбола: на «Совкомбанк Арене» встретятся «Зенит» и «Спартак» в матче за Суперкубок России. Город готовит насыщенную программу — от трофи-тура по Волге до светового шоу на телебашне. Разбираемся, как нижегородцы и гости города готовятся к главному футбольному событию лета и почему далеко не все довольны организацией.
Программа Суперкубка России.
Трофи-тур стартует уже в среду, 15 июля. В этот день в аэропорту имени Чкалова пройдет торжественная встреча трофея Суперкубка. 16 июля главный приз побывает в Семенове и прокатится по Волге на теплоходе. 17 июля трофей посетит завод «Красное Сормово». В тот же день запланирован паблик-ток в амфитеатре парка 800-летия Нижнего Новгорода и прогулка амбассадоров РФС (легенд российского футбола Дениса Глушакова, Романа Широкова, Юрия Жиркова, Алексея Игонина и Ари) по центру города.
К слову, нижегородская телебашня включит обратный отсчет до начала матча. Инсталляцию дополнит изображение стадиона с зеленым газоном и летающими футбольными мячами. А 18 июля горожанам и гостям покажут световое шоу.
Перед матчем 18 июля состоится благотворительный забег. С 16:30 до 17:10 команда «Зенит» проведет автограф-сессию, а поклонники «Спартака» смогут встретиться с футболистами с 17:25 до 18:00. На территории стадиона предусмотрены различные активности: интерактивные стенды, фотозоны, магазины с сувенирами и мерчем, аквагрим, бильярд и панна-футбол.
Во время разминки на стадионе выступит DJ Леонид Руденко. А перед стадионом свои хиты исполнит Chebanov. Имена артистов, которые будут открывать и закрывать матч, пока держатся в секрете.
Скандал с билетами.
Болельщики массово жаловались на организацию продажи билетов. Дело в том, что на сайте официального билетного партнера РФС «Яндекс Афиша» они появляются небольшими порциями, в итоге их разбирают за считанные минуты. Желающие попасть на Суперкубок возмущались, что в продаже билетов почти никогда нет, зато они каким-то образом оказываются у перекупщиков.
«Живем в Нижнем» узнал у пресс-службы РФС, что большая часть билетов продается с участием клубов «Зенит» и «Спартак», а остальные выпускаются партиями. Именно поэтому возникают трудности при покупке.
На сайте арены событие отмечено плашкой «Высокий спрос». Судя по карте стадиона, в продаже осталось чуть более 1700 билетов. Напомним, он может вместить 45 000 болельщиков.
Фото: nizhnynovgorod-arena.ru.
Что известно о матче.
Игра начнется в 19:30. Главным судьей назначен 37-летний Евгений Буланов из Саранска. Его выбор вызвал неоднозначную реакцию. Обычно Суперкубок доверяют лучшему арбитру сезона, а Буланов не вошел даже в топ-пять, рассказал экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин в беседе с «Матч ТВ».
«Но Евгений — добротный арбитр. Очень хочется, чтобы он задал хорошую планку, которую судьи выдержат на протяжении нового сезона», — добавил Сергей Лапочкин.
Подготовка команд.
«Зенит» выйдет на поле без двух сильных игроков: защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике выступают за сборную Бразилии на Чемпионате мира. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал, что основной состав на Суперкубок уже сформирован, но на некоторые позиции претендуют несколько футболистов. Окончательный состав определят подготовительные матчи.
Напомним, «Зенит» победил в сезоне 2025/26 в РПЛ. Клуб в 11-й раз занял первое место и обогнал «Спартак» по общему количеству чемпионских титулов в истории российского футбола.
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Корседо пока не комментировал подготовку к Суперкубку. Но защитник команды Кристофер Ву в интервью «Советскому спорту» рассказал, что на предстоящей неделе футболисты будут изучать игру соперников и искать их слабые стороны. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на четвертом месте.
Последний раз команды пересеклись 8 апреля в финале Кубка России, где «Спартак» победил «Зенит» по пенальти со счетом 7:6. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0. А до этого, 14 марта, «Зенит» выиграл у «Спартака» в РПЛ со счетом 2:0.
Прогнозы на матч.
Итоговую победу бетторы (люди, делающие ставки на спортивные события) пророчат «Зениту». В линиях букмекеров сейчас такие коэффициенты:
победа «Зенита» — около 2.20; победа «Спартака» — около 3.15; ничья — около 3.65.
Где смотреть Суперкубок России онлайн.
Трансляцию можно будет бесплатно посмотреть на сайтах «Матч ТВ», sportbox, sports, bombardir. Также матч будет доступен на платформах Okko, Premier и НТВ-ПЛЮС, но только для обладателей платной подписки.
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