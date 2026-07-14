В Центральном районе Красноярска уничтожают дикорастущие наркосодержащие растения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Очередной участок обработали на улице Чернышевского. Как уточнили в районной администрации, собранные растения уничтожают в специальных печах.
За удаление опасной растительности во дворах отвечают управляющие компании или собственники территорий.
Рейды проходят совместно с полицией. Владельцам участков, где обнаружены наркосодержащие растения, выдают обязательные предписания. Сообщить о таких зарослях можно в полицию или администрацию Центрального района через социальные сети.