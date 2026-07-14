Стали известны даты каникул для воронежских школьников в следующем учебном году

В Воронеже 16 июня несколько раз включалась сирена, оповещавшая о непосредственной угрозе атаки беспилотников. В связи с этим проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников было прервано — школьников эвакуировали в укрытия, где они находились более двух часов. Впоследствии региональное министерство образования приняло решение перенести экзамены, указав на нецелесообразность их проведения 16 июня. 22 июня из-за объявленной ракетной опасности в городе остановили проведение ЕГЭ. Всех находящихся в пунктах проведения экзаменов эвакуировали в укрытия. После отмены ракетной опасности экзамен возобновили в штатном режиме.