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Перевозки скоростными поездами на ГЖД выросли на 13% в I полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года на скоростных поездах «Ласточка» и «Буревестник», курсирующих в сообщении с Нижним Новгородом, отправились более 2,1 млн пассажиров. Это на 13,2% больше, чем за январь — июнь 2025 года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).

Источник: Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года на скоростных поездах «Ласточка» и «Буревестник», курсирующих в сообщении с Нижним Новгородом, отправились более 2,1 млн пассажиров. Это на 13,2% больше, чем за январь — июнь 2025 года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).

В том числе в сообщении с Москвой перевезено около 2 млн человек (рост на 13%). Из них «Ласточками» — более 1,2 млн (минус 33%), запущенным в декабре прошлого года «Буревестником» — 0,76 млн человек.

В сообщении с Кировом пассажиропоток вырос на 31,6%, до 106,1 тыс. человек, с Ивановом — на 12,2%, до 28,8 тыс. человек.

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