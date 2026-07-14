Перевозки скоростными поездами на ГЖД выросли на 13% в I полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года на скоростных поездах «Ласточка» и «Буревестник», курсирующих в сообщении с Нижним Новгородом, отправились более 2,1 млн пассажиров. Это на 13,2% больше, чем за январь — июнь 2025 года, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).