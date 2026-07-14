Сервис оплаты проезда по биометрии запущен на МЦД-2

«Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах всех станций метро и Московского центрального кольца, “Аэроэкспресса”, речных регулярных маршрутов, на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3. С момента запуска сервисом воспользовались 225 млн раз. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем только лучшие российские платежные решения», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он отметил, что сервис оплаты проезда по биометрии доступен на 118 проходах 25 станций МЦД-2. К системе подключили по одному турникету на вход и выход. Их обозначили специальными стикерами на створках и под камерами.
В пресс-службе напомнили принцип работы технологии. Так, во время регистрации нейросеть преобразует фото пользователя в обезличенный набор символов. Его нельзя расшифровать обратно в изображение или связать с конкретным человеком. При этом в момент прохода через турникет технология Liveness отличает живого человека от фото или видео. Она анализирует мимику и любые движения пассажира. Кроме того, серверы находятся на территории России. Система имеет банковский уровень защиты, все данные надежно зашифрованы.