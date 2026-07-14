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Силы ПВО отразили воздушную атаку над двумя районами Ростовской области днем 14 июля

Днем 14 июля над Ростовской областью сбили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки днем 14 июля. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в двух районах области.

Известно, что дроны сбили в Неклиновском и Веселовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

— В настоящий момент беспилотная опасность снята, — сказано в сообщении.

Напомним, что в ночь на 14 июля дроны сбили над Таганрогом и пятью районами Ростовской области.

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