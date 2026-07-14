Силы ПВО отразили воздушную атаку над двумя районами Ростовской области днем 14 июля

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки днем 14 июля. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в двух районах области.
Известно, что дроны сбили в Неклиновском и Веселовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
— В настоящий момент беспилотная опасность снята, — сказано в сообщении.
Напомним, что в ночь на 14 июля дроны сбили над Таганрогом и пятью районами Ростовской области.
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