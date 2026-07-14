Марию Баландину назначили новым директором Музея Москвы

Как рассказала ТАСС Баландина, для нее стало большой честью стать директором музея. «Музей Москвы сегодня — один из ключевых культурных институтов столицы, и для меня большая честь стать частью его команды. Важно сохранить все лучшее, что уже создано, и вместе двигаться дальше: развивать выставочные и просветительские проекты, расширять международное сотрудничество, укреплять партнерства и открывать музей для новой аудитории», — сообщила она.