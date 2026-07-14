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Марию Баландину назначили новым директором Музея Москвы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новым директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, она сменила на этом посту Анну Трапкову. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

Источник: Freepik

«Директором Музея Москвы назначена Мария Баландина, сменив на этом посту Анну Трапкову», — говорится в публикации в канале «Культура Москвы» в «Максе».

Как отметили в департаменте, Баландина — управленец с многолетним опытом реализации масштабных проектов, большую часть профессионального пути она посвятила работе в сфере культуры и искусства. «На посту директора Мария Александровна сосредоточится на дальнейшем развитии Музея Москвы как одного из ключевых культурных институтов столицы, реализации новых проектов и расширении международного сотрудничества», — отметили в департаменте.

В ведомстве напомнили, что Анна Трапкова возглавляла Музей Москвы с 2019 года. Под ее руководством музей реализовал ряд значимых выставочных и просветительских проектов, укрепил статус одного из ведущих городских музеев столицы.

Как рассказала ТАСС Баландина, для нее стало большой честью стать директором музея. «Музей Москвы сегодня — один из ключевых культурных институтов столицы, и для меня большая честь стать частью его команды. Важно сохранить все лучшее, что уже создано, и вместе двигаться дальше: развивать выставочные и просветительские проекты, расширять международное сотрудничество, укреплять партнерства и открывать музей для новой аудитории», — сообщила она.