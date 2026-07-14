В Госдуме хотят законодательно закрепить право многодетных на бесплатные парковки

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов предложил закрепить право многодетных семей на бесплатные парковки на законодательном уровне, пишет ТАСС.
Ранее Минтранс РФ утвердил поправки в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах, которые предлагают предоставить многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатную парковку для двух авто.
«Подход правильный, наша фракция к таким решениям призывала. Но они должны приниматься не в формате “добрых советов” чиновников, а на уровне закона», — сказал в беседе с журналистами Сергей Миронов.
Депутат Госдумы отметил, что льготы по парковкам ввели меньше половины субъектов РФ, хотя есть рекомендации. Поэтому нужны единые федеральные льготы.
Напомним, ранее президент Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из приоритетных задач для страны. В 2025 году в России запустили национальный проект «Семья». Он направлен на повышение качества жизни российских семей с детьми. В составе проекта пять федеральных программ: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Подробно о нацпроекте «Семья» и мерах поддержки, положенных многодетным родителям в Красноярском крае можно узнать по ссылке.
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