Тургруппа Ракитянского района Белгородской области посетила соседний округ

Участниками путешествия в Яковлевский округ Белгородской области по проекту «К соседям в гости» стали жители Ракитянского района региона. Такие мероприятия проходят по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.
Первой остановкой стал город Строитель. Там экскурсанты посетили центральную библиотеку, школу креативных индустрий и храм Новомучеников и Исповедников Белгородских. Затем путешественники побывали в поселке Яковлево, где прогулялись по военно-историческому парку «Огненный рубеж». Финальной точкой маршрута стал историко-театральный музей Михаила Щепкина, расположенный в селе Алексеевка.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.